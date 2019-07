Nuovo strappo nel governo: Lega: "Autonomia? Con M5s si torna indietro"

M5s: "La Lega vuole le gabbie salariali, così si spacca il Paese" - Netta anche la presa di posizione del Movimento 5 Stelle. "La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al centro-Sud. Per il M5s è totalmente inaccettabile", fanno sapere dal M5s. "Una simile proposta spaccherebbe il Paese e la consideriamo discriminatoria e razzista. Impedirebbe ai giovani di emanciparsi, alla famiglie di mandare i figli a studiare in altre università. Diventerebbe difficile e costoso anche prendere un treno da Roma e Milano.



Le stesse fonti ricordano che il meccanismo della gabbie salariali è stato in vigore in passato, "con pessimi risultati e fu abilito nel '72. Reintrodurle significherebbe riportare l'Italia indietro di mezzo secolo. Follia pure".



Lega: "M5s condanna il Sud all'arretratezza" - Di tutt'altro avviso la Lega che accusa i 5 Stelle, con il loro rifiuto, di "condannare il Sud all'arretratezza".



Di Maio: "Tavolo si è interrotto sulla scuola" - Luigi Di Maio ha poi spiegato che "il tavolo sull'autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della scuola così come l'unita nazionale".



Conte: "Avanti ma rispettando la Carta" - "Si va avanti sull'autonomia, ma stando attenti a salvaguardare a salvaguardare l'unitàdel Paese e la Costituzione". Lo avrebbe detto il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per abbassare i toni tra i due alleati di governo.