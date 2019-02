Nuova Alitalia, dal governo via libera alla partecipazione del Mef | Fs: "Ok alla trattativa con Delta e EasyJet"

Fs: "Ok alla trattativa con Delta AirLines e EasyJet" - Alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Airlines ed EasyJet a essere partner industriali di Fs nell'operazione Alitalia, "il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato di avviare una trattativa con le citate compagnie aeree, al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del Piano della nuova Alitalia".



EasyJet conferma trattativa con Fs e Delta per creare consorzio - "A seguito dell'espressione di interesse non vincolante manifestata a ottobre 2018 da EasyJet nei confronti di un'Alitalia ristrutturata, EasyJet conferma di essere in trattativa con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Airlines per la creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni per le future operazioni di Alitalia". Lo si legge in una nota della compagnia, che sottolinea come "in questa fase non vi è alcuna certezza che l'operazione sarà finalizzata: EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".