Nucleare, Pichetto Fratin: "Nuove norme entro la legislatura"

I tempi per il nucleare di quarta generazione

Secondo il ministro, i tempi per avere i piccoli reattori modulari (il nucleare di quarta generazione su cui punta l'Italia) "sono 2, 3, 4 anni, il prodotto non c'è ancora. Si parla di avere le condizioni di produzione di questi piccoli reattori alla fine di questo decennio. Vuol dire che in questa legislatura dobbiamo avere tutto a posto". "Sui piccoli reattori modulari - ha detto ancora Pichetto - in Italia c'è newcleo, che è la società più avanzata, perché lavora sul piombo (il raffreddamento a piombo fuso, più sicuro, ndr), mentre altre società all'estero lavorano ancora sull'acqua. E newcleo utilizza brevetti Enea, che sono brevetti della Repubblica Italiana. La sperimentazione delle scatole degli small modular reactors avverrà a Brasimone, e sulla fusione stiamo preparando a Frascati l'invertore per l'impianto Iter in Francia".