) in ossequio a un ordine di scuderia, siano contenti e magari quando mercoledi' sarà approvata questa riforma, apriranno una bottiglia di spumante". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in riferimento al disegno all'esame della Camera che contiene anche lo stop all'abuso d'ufficio. Nordio l'ha detto alla cena privata del 'Forum in masseria', che si è svolta sabato nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria.