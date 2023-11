Giustizia, Nordio: "Entro primavera la riforma sulla separazione delle carriere"

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio il progetto di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere non è affatto rimasto nel cassetto.

Anzi il Guardasigilli ha annunciato che "è nel nostro programma" ed entro la primavera sarà presentato in Cdm. La riforma, quindi, "non è affatto bloccata - come ha spiegato Nordio -: semplicemente deve seguire quella, politicamente più importante, del premierato (ecco cosa prevede la riforma, ndr). E poiché un eventuale referendum che le contemplasse entrambe creerebbe confusione nelle urne, si procede separatamente". La separazione delle carriere infatti per essere attuata "richiede una revisione costituzionale" (osteggiata dall'Anm secondo cui invece "è un pericolo per la democrazia").