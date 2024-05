Riforma della Giustizia, Nordio: "In nuovo Csm la prevalenza di togati non è in discussione"

"Mai in conflitto con magistrati, indipendenza non negoziabile"

"L' indipendenza della magistratura giudicante e requirente è un principio non negoziabile. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazione delle carriere - ha quindi spiegato Nordio -. Ci sono differenze nelle nostre posizioni, lo sappiamo tutti, e spesso sono state espresse anche in termini severi. Io accetto il dissenso che è il sale della democrazia. Tutte le critiche sono benvenute, a meno che non travisino gli atti. Mai mi sognerei di entrare in conflitto con la magistratura io che sono stato magistrato per 40 anni e ho svolto il mio lavoro credo con dignità e onore".