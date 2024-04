Meloni: famiglia e natalità principali priorità governo, invertire tendenza drammatica

"E' una giornata estremamente importante, che ci permette di allargare l'orizzonte su una materia che è una priorità assoluta: la sfida demografica, la natalità, sono una delle principali sfide".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'incontro "Per un'Europa giovane". "Non vogliamo accontentarci di gestire il presente, non serve e niente se non si mette in sicurezza il futuro", ha aggiunto. "Transizione demografica, ambiente, futuro. E' un cambio di passo fondamentale quello che questo fa questo governo, rispetto al passato".