Moto d'acqua, Salvini: pm lasci stare agenti, se devo pagare pago io

"Procuratore, per favore, lasci lavorare quei poliziotti. Non gli faccia passare notti insonni per un giro di 5 minuti. Se devo pagare, pago io". Lo dice Matteo Salvini rivolgendosi ai magistrati di Ravenna dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di tre poliziotti della sua scorta che bloccarono il giornalista di Repubblica mentre riprendeva il figlio dell'ex ministro a bordo di una moto d'acqua della polizia.