Morto Ottaviano Del Turco, ex ministro e presidente della Regione Abruzzo

"Ci lascia il dirigente sindacale, il dirigente politico, l'uomo che ha vissuto con intensità ed impegno un pezzo importante della storia di questo paese in posizioni rilevanti. Ci lascia il compagno con il quale abbiamo lottato assieme, abbiamo anche discusso dividendoci in un periodo drammatico della nostra storia, ci lascia l'amico con il quale abbiamo parlato di arte di musica, di Storia e non solo di politica e con cui assieme abbiamo passato diverse ore della nostra vita. Ci lascia un Socialista. Ottaviano è stato un Socialista di fede e di cuore. Sono vicino con dolore a Guido, a Cristina a tutta la famiglia ed ai compagni che gli hanno lenito le sofferenze in questi anni", ha scritto Bobo Craxi.