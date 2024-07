Morti sul lavoro, Meloni: controlli più stringenti e pene più severe | "Arrivano 1.600 ispettori sul lavoro e il numero raddoppierà"

"Considero determinante l'impegno sulla prevenzione - sottolinea quindi Meloni -. È molto importante la decisione dell'Inail di raddoppiare, rispetto al 2023, le risorse a disposizione dei datori di lavoro per aumentare i livelli di sicurezza, per un totale di oltre un miliardo e mezzo di euro. Sono altresì convinta che, in quest'ottica, possa essere uno strumento in più portare il tema della sicurezza sul lavoro anche nelle scuole, per diffondere tra le giovani generazioni la cultura della prevenzione e contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele dei lavoratori.