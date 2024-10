Il ministro Valditara: "Ho rischiato di non essere ammesso alla Maturità"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo a Roma al convegno "L'Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà", ha rivelato che da ragazzo aveva rischiato di non essere ammesso alla Maturità. "All'università ero secchionissimo; prima, a scuola, studiavo soprattutto quello che mi piaceva", ha raccontato sorridendo. "Ho rischiato di non essere ammesso alla Maturità perché a febbraio - cosa da non fare - dopo un'interrogazione di algebra ho chiuso il libro e non ho più studiato. Due settimane prima dello scrutinio la prof di matematica mi ha interrogato in geometria e in due settimane ho dovuto studiare il programma di un quadrimestre. Per anni ho avuto gli incubi...".