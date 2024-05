Malore per il ministro Guido Crosetto: trasportato in ospedale in ambulanza

Il ministro della Difesa è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy. La struttura è la stessa dove Crosetto era stato ricoverato a febbraio, seguito dal Centro Cuore dell'ospedale. In quell'occasione si era presentato da solo al pronto soccorso e dopo accertamenti e un monitoraggio gli era stata riscontrata una lieve pericardite ma senza danni cardiaci. Due giorni dopo il ricovero Crosetto era stato dimesso. "Le condizioni di salute - spiegò il responsabile Cardiochirurgia centro cuore del San Carlo Giuseppe Speziale - sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso di continuare a lavorare".

Gli auguri dal mondo della politica

Una volta diffusasi la notizia del malore di Crosetto sono arrivati gli auguri da diversi settori del mondo della politica. "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!" ha scritto su X il vicepremier e ministro Matteo Salvini. "Un grande abbraccio e un sincero augurio di pronta guarigione al ministro Crosetto. Forza Guido, ti aspettiamo presto nuovamente operativo, con la grinta e l'entusiasmo di sempre" il messaggio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi ha twittato "Forza Guido, forza Crosetto, amico mio, campione di lealtà e di garantismo, uomo coraggioso e di altri tempi, fondatore di Fratelli d'Italia. Non farci preoccupare". In una nota Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e Senato esprimono i loro "sentiti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto, recatosi in ospedale per un malore. Il nostro auspicio è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico". Anche Carlo Calenda ha espresso "vicinanza al ministro Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione".