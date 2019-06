Minibot bocciati da Tria | Confindustria: "Inopportuno aumentare il debito"

Borghi insiste: "Minibot serviranno per realizzare la riforma fiscale" - "La risposta formalmente è corretta. So bene che è vietato introdurre monete parallele, sarebbe un disastro. La mia proposta è quella di introdurre uno strumento esigibile per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. Dunque non sarebbe nuovo debito, ma la cartolarizzazione di crediti esistenti. Né più né meno quel che aveva progettato Corrado Passera quando fu ministro del governo Monti". Dice in un'intervista a La Stampa l'economista della Lega Claudio Borghi, che torna a parlare di come trasformerà la proposta in un progetto di legge. "Sta nel contratto di governo. Lo faremo con la legge di bilancio, se riusciremo a realizzare la flat tax eliminando deduzioni e detrazioni, e riconoscendo i crediti di imposta che verranno meno attraverso i mini-bot", ha spiegato.



Boccia: "Inopportuno aumentare il debito" - Parere positivo anche dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: "Dobbiamo distinguere gli strumenti della finanza dai fondamentali del Paese. I minibot sonouno strumento e stiamo dicendo da tempo che non è opportuno incrementare il debito pubblico italiano, vista la sua entità". Boccia insiste sulla necessità di "affrontare tre cose fondamentalmente nel paese: incrementare la crescita e ridurre il debito e il deficit. Individuare strumenti per finanziare il debito è un'opzione teorica interessante, ma non incide sui fondamentali".



Cosa sono i minibot - I minibot sono un surrogato di titolo di Stato che non viene assegnato in un'asta del Tesoro con un rendimento deciso dal mercato ma si tratta di un titolo infruttifero e privo di scadenza. Inoltre mentre i titoli di Stato sono oramai dematerializzati, il minibot, nelle intenzioni dei suoi fautori, è destinato alla circolazione cartacea, con una imitazione cromatica e di formato delle regolari banconote in euro. Anche per questo gli operatori di mercato lo hanno definito un passo verso l'uscita dell'Italia dall'euro specie dopo che una mozione approvata in maniera bipartisan dalla Camera (ma ripudiata poi dal Pd) li ha indicati come possibilità per pagare i debiti della P.a.



La Banca d'Italia e poi la Bce, hanno avvisato dei rischi della creazione di una "moneta parallela". Il presidente Mario Draghi è stato lapidario: "I minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale". Impostazione condivisa anche da Confindustria che li ha assimilati "ai soldi del Monopoli".