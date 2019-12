Milleproroghe e decreto intercettazioni, attesa per il Cdm

Attesa per il Consiglio dei ministri di stamane: in agenda un decreto ad hoc sulle intercettazioni, le cui norme non saranno inserite nel Milleproroghe, anch'esso sul tavolo del Cdm di oggi. Tra le principali novità di quest'ultimo niente class action fino a ottobre, bonus per eco-scooter anche nel 2020 e altri 2 anni di sperimentazioni sugli animali per le droghe.