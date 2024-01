Milleproroghe, emendamenti centrodestra: medici al lavoro fino a 72 anni

Quattro emendamenti, presentati da FdI, Fi e Lega, al Milleproroghe chiedono di alzare da 70 a 72 anni il limite massimo di permanenza in servizio per i dirigenti medici e i sanitari.

FdI ha presentato due proposte (entrambe a prima firma Ciocchetti): una alza il limite per il trattenimento in servizio, anche per chi è stato "collocato a riposo dal primo settembre 2023" e l'altra consente alle aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025, di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari fino a 72 anni. La Lega chiede di alzare da 70 a 72 anni il tetto inserito in manovra, mentre Fi chiede anche di lasciare i 70 anni per gli infermieri.