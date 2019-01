Migranti, Tajani: "Ha vinto Conte, ha perso Salvini"

"La scelta fra gli Stati europei di dividersi il collocamento dei migranti mi sembra una soluzione di buon senso, non si potevano lasciare in mare tante persone e tanti bambini". Lo ha affermato il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, sull'accordo comunitario trovato per sbloccare la situazione delle Ong ferme a Malta. "In Italia regna sovrana la confusione: in questa occasione ha vinto Conte, ha perso Salvini", ha aggiunto.