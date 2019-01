Migranti, Salvini: "Sea Watch 3 verso l'Italia, è una provocazione"

Sui migranti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, denuncia l'"ennesima provocazione" all'Italia. E spiega che "dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso" le nostre coste. Il vicepremier ribadisce così che "la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti sono e resteranno chiusi".