Migranti, Salvini: "Possiamo bloccare bilanci e attività europee"

A margine della sua visita a Eicma, il vicepremier ha inoltre ricordato la conferenza, che si terrà a Palermo, sulla Libia, Paese fondamentale per la gestione del flusso dei migranti. "L'iniziativa italiana per discutere del futuro della Libia è un'occasione - ha spiegato Salvini -. A differenza di quello che fanno i francesi, il governo italiano si pone come mediatore, non vuole imporre, non pretende nulla, non fissa date di elezioni, non vuole imporre le sue aziende". E ha poi concluso: "Quindi spero che tutti in Libia capiscano che l'unica via d'uscita per il Paese è il dialogo con l'Italia".