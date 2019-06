Migranti, Salvini: "Dopo blocco dei porti controlli anche via terra"

"Dopo aver bloccato gli ingressi via mare, ora rafforziamo la vigilanza per proteggere anche le frontiere terrestri". Lo ha annunciato Matteo Salvini presentando il protocollo operativo tra polizie di frontiera firmato da Italia e Slovenia e commentando: "L'Italia non è più il campo per clandestini dell'Europa". L'intesa, informa il Viminale, prevede "pattugliamenti misti per proteggere i confini, bloccare sfruttatori, fermare i migranti irregolari".