Migranti salvati dalla guardia costiera, il Viminale: "No sbarco senza impegni Ue"

Il governo italiano ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocamento dei migranti, 135 in tutto, che attualmente sono a bordo di una nave della guardia costiera italiana, nel mare tra Italia e Libia. In attesa di risposte ufficiali, fanno sapere fonti del Viminale , non è stato indicato alcun porto di sbarco.

Il tweet di Salvini - A ribadire la netta chiusura allo sbarco dei profughi, salvati dalla nostra guardia costiera, è stato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha twittato: "Non darò nessun permesso allo sbarco finché dall'Europa non arriverà l'impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole seguiranno dei fatti. Io non mollo".



Alarm Phone: "Un'altra barca a sud di Malta con 60 a bordo" - Un'altra richiesta d'aiuto è partita venerdì mattina da una barca con 60 persone, che si trovava a sud di Malta. A raccogliere l'sos è stato Alarm Phone, spiegando che i migranti a bordo erano da oltre 40 ore in mare. "I passeggeri non sono riusciti a mandarci la loro posizione gps - dicono al servizio telefonico -. Le autorità maltesi sono state informate. Siamo molto preoccupati per la loro sicurezza dopo tante ore di navigazione. Speriamo che la gestione europea dei confini non abbia prodotto un'altra tragedia".