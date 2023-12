Migranti, Rama: con altri Paesi Ue non faremmo stesso patto con Italia

Il premier Edi Rama ricorda che l'Albania direbbe "no" alla prospettiva di siglare un patto sui migranti con un altro Paese europeo come quello raggiunto con l'Italia.

"L'Italia è un Paese fratello e quello che sta cercando di fare non è trasferire il problema", spiega Rama ospite di Atreju 2023, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. "Tutte queste persone non saranno mandate in mare e lasciate da qualche parte, come qualcuno dice Guantanamo o lager".