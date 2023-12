Migranti, Piantedosi: "Ancora troppi sbarchi, il governo non ha centrato gli obiettivi"

Il numero degli arrivi di migranti in Italia nel 2023 è "troppo elevato", ma avrebbe potuto esserlo ancora di più.

È quanto ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che la quantità degli sbarchi "non coincide certo con l'obiettivo delle politiche che il governo ha avviato in molteplici direzioni per contrastare e sconfiggere il traffico di esseri umani. Va però detto che ne sarebbero arrivati ancor di più se non avessimo adottato le misure varate in questi mesi, che hanno già dato risultati concreti".