Migranti, Piantedosi: sbarchi? Obiettivo decongestionare Calabria e Sicilia

Sul tema degli sbarchi dei migranti, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che "l'obiettivo è decongestionare Calabria e Sicilia.

In Italia abbiamo ottomila chilometri di coste. C'è l'esigenza di congestionare il meno possibile i luoghi di approdo spontaneo". Poi ha aggiunto: "Continueremo ad assegnare porti sicuri per gli sbarchi in diverse zone d'Italia perché deve esserci il principio di solidarietà nazionale". Piantedosi ha concluso esprimendo l'auspicio che "ci siano sempre meno navi perché spero che non ci sia bisogno di effettuare recuperi e soccorsi in mare".