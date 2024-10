Migranti, Piantedosi: "I centri in Albania operativi dalla settimana prossima"

I centri per migranti in Albania sono pronti e "realisticamente le prime persone verranno accompagnate la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa del Foglio. "I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non c'è filo spinato, c'è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni", ha aggiunto.