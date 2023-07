Migranti, Piantedosi: "La legge Bossi-Fini si è rivelata inefficace"

Sul tema migranti la legge Bossi-Fini "altro non è stata che un'operazione normativa di riforma di una legge che si chiama Turco-Napolitano, che prevedeva gli stessi capisaldi".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che il provvedimento "si distinse, tra l'altro, per la più grande sanatoria della storia. E proprio in base a quell'esperienza si è rivelata inefficace e ha indotto chi è venuto dopo, come noi, che bisogna creare canali d'ingresso regolari".