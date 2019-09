Migranti, Papa: "Insensato chiudere spazi e negare ospitalità"

"E' insensato, nella prospettiva del bene dei popoli e del mondo, chiudere gli spazi, separare i popoli, anzi contrapporre gli uni agli altri, negare ospitalità a chi ne ha bisogno". Lo afferma il Papa in un messaggio all'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, promosso dalla Comunità di sant'Egidio. "In questo modo si fa 'a pezzi' il mondo che chiede invece amore, cura, rispetto, così come l'umanità invoca pace e fraternità".