Migranti, Papa: "Dolore nel vedere morti in mare dopo no a sbarchi"

"Quanto dolore sentiamo nel vedere nostri fratelli e sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni lo fanno in nome di Dio". Lo ha detto papa Francesco in un passaggio "a braccio" della sua omelia durante la messa nella Basilica di San Pietro. "Il culto più gradito a Dio - ha aggiunto il Pontefice - è prendersi cura del prossimo".