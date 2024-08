Migranti, Molteni: il crollo degli sbarchi premia la strategia del governo

Gli sbarchi di migranti in Italia "da dieci mesi continuativi sono in diminuzione". A dirlo in un'intervista a Il Tempo è il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, secondo il quale si tratta di "uno straordinario successo del governo. A oggi siamo al 62% in meno di sbarchi rispetto ad agosto 2023, con una diminuzione del 79% dalla Tunisia e azzerati gli sbarchi dalla Costa d'Avorio". Per Molteni, "il contrasto all`immigrazione illegale e la difesa dei confini sono priorità per questo governo e stiamo mantenendo l`impegno".