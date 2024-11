Migranti, riparte la missione Albania e risale la tensione tra governo e magistrati

Un nodo su cui i giudici di Bologna hanno chiesto alla Ue di prendere posizione. In particolare su due aspetti: stabilire i parametri nella definizione di Paese sicuro ed esprimersi sul principio del primato europeo in caso di contrasto con le normative nazionali. L'iniziativa del tribunale felsineo ha scatenato dure prese di posizione dalle forze di governo tanto che l'Anm ha organizzato per il 4 novembre nel capoluogo emiliano una assemblea straordinaria in segno di solidarietà per i colleghi. "Ciò che fortemente auspico - afferma il segretario generale del sindacato delle toghe, Salvatore Casciaro, - è che si torni a un clima di rispetto del ruolo costituzionale della giurisdizione e che cessino questi ripetuti ingiustificati attacchi, anche personali, ai magistrati che la esercitano". Dal canto suo il presidente Santalucia, nei giorni scorsi, aveva parlato di "inquietudine", domandandosi cosa ci sia di "inadeguato nel provvedimento di Bologna, che chiede alla corte di giustizia della Ue una pronuncia sulla conformità". Fanno sentire la loro voce anche i penalisti per i quali è "francamente impossibile" cogliere nella decisione dei giudici "un attacco alla politica". "I decreti non hanno cambiato la sostanza ma hanno spostato ancora una volta in avanti la storica contesa fra veritas e auctoritas", taglia corto il presidente delle Camere penali, Francesco Petrelli.