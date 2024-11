Migranti, in settimana nave Libra torna operativa nel Mediterraneo

La nave della Marina militare Libra, preposta al trasferimento dei migranti nei centri italiani in Albania, tornerà all'inizio della prossima settimana nel Mediterraneo centrale. L'imbarcazione, al momento ferma a Messina, monitorerà l'eventuale flusso di arrivi di migranti per poi accoglierli a bordo. Infine, organizzerà l'eventuale nuovo trasferimento nell'hotspot di Shengjin in Albania per quelli che rientrano nelle categorie previste dal protocollo con il governo di Tirana.