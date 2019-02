Migranti, Fico: "Persone che stanno soffrendo vanno fatte sbarcare"

"Nel momento in cui ci sono persone che soffrono non c'è dubbio che non possono rimanere un minuto di più su una nave: vanno fatte sbarcare". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. "E' giusto fare la voce grossa" in Europa "ma non bisogna farlo facendo rimanere lungo tempo le navi fuori dai porti", aggiunge. Quanto all'accoglienza, dice: "Nel nostro Paese gli Sprar hanno funzionato e fanno parte dell'accoglienza che è un valore".