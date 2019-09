Migranti e Ong, Matteo Salvini: Pd dica se vuole riaprire i porti

"Se il Pd vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell'immigrazione clandestina, lo dica agli italiani". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Poco primi i ministri Toninelli e Trenta avevano firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye che sabato ha soccorso 13 migranti e si è mossa verso Lampedusa.