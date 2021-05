Migranti, Di Maio: non sono affatto soddisfatto del negoziato europeo

di maio

"Non sono per niente soddisfatto del negoziato sulle migrazioni che stiamo portando avanti a livello europeo sul patto per migrazioni e asilo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Abbiamo fatto molto bene a sostenere questa Commissione Ue - ha precisato -, spingeremo sui nostri temi e saremo intransigenti quando le cose non andranno bene".