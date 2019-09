Migranti, Di Maio: in settimana emetterò provvedimenti su rimpatri

"La maggior parte delle persone che arrivano in Italia" sui barchini "proviene dalla Tunisia. La prossima settimana, come ministro degli Esteri, emetterò provvedimenti per accelerare la procedure di rimpatrio" dei migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio sottolineando che farà uno dei sui primi viaggi come capo della diplomazia italiana proprio in Tunisia, un Paese "non pericoloso" con il quale è' necessario fare "nuovi accordi".