Migranti,Conte a von der Leyen: modificare il regolamento di Dublino

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito la necessità di "modificare il regolamento di Dublino" in tema di migrazioni. "Non è pensabile che il problema, come ancora accade, rimanga sulle spalle dei Paesi di primo arrivo", ha detto incontrando il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione", ha risposto la von der Leyen.