a sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa", ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al termine del Consiglio dei ministri. "Il nocciolo della sentenza è che il giudice deve, nel momento in cui si pronuncia, dire in maniera esaustiva e completa, nel caso di specie, quali siano le ragioni per cui per quell'individuo quel determinato Paese non è ritenuto sicuro. Nelle motivazioni dei decreti al centro del dibattito in questi giorni" questo non c'è.