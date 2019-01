Migranti, appello di Fico ai colleghi presidenti Ue per superare la crisi

"Tutta l'Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch e negli scorsi mesi con altre imbarcazioni nel mar Mediterraneo non si ripeta più". E' l'appello lanciato su Facebook dal presidente della Camera, Roberto Fico , che promuove la proposta del vicepremier Luigi Di Maio sull'accoglienza di donne e bambini: "E' un segnale importante e ne sono contento. L'Italia però non deve essere lasciata sola".

"Nessun Paese - scrive Fico - debba essere lasciato solo a gestire questioni complesse. Siamo - come europei - cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell'essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l’umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli".



"Per questo - aggiunge - rivolgo un appello a tutti i miei colleghi presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze: quando un Paese accoglie, dagli altri deve partire un sostegno concreto, ovvero un soccorso nell'esame delle domande di asilo e nell'accoglienza. Non possiamo permettere che vengano lasciati in condizioni inaccettabili degli esseri umani che fuggono da dolore, morte e sofferenza. La nostra civiltà si misura da questo".



"Se siamo solidali tutti assieme diventiamo più forti, e le responsabilità quando sono condivise non costituiscono più un peso per una comunità. Questo vale per qualsiasi tema da affrontare, incredibile quanto spesso ce ne dimentichiamo", conclude.