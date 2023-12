Migranti, accordo con l'Albania: ok del Cdm al ddl di ratifica

Sulla gestione dei migranti arriva il via libera del Consiglio dei ministri all'accordo tra Italia e Albania.

Palazzo Chigi ha dato infatti il suo ok al disegno di legge di ratifica dell'intesa conclusa tra i vertici dei due Paesi. Il protocollo, presentato dai due capi di governo, Giorgia Meloni ed Edi Rama, prevede di realizzare in Albania strutture per accogliere i migranti approdati sulle nostre coste. Il ddl definisce le coperture finanziarie e le prime norme attuative del piano.