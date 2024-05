"Meta limita contenuti politici", dai partiti esposto bipartisan ad Agcom

Esposto bipartisan ad Agcom per il caso Meta.

Dopo le interrogazioni di Marco Furfaro del Pd, seguita anche da quella del forzista Maurizio Gasparri (FI), l'esperto social e attivista politico Leonardo Secchi ha presentato l'esposto che vede come firmatari 43 parlamentari. La firma è arrivata da Pd e Avs ma anche da esponenti di FdI e dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, per denunciare il controllo selettivo sull'informazione politica sulle sue principali piattaforme social, come Facebook e Instagram, che sarebbe operato dalla multinazionale Meta (ex Facebook).