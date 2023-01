Messina Denaro, Meloni: "Non serve accordarsi con la mafia per batterla"

Con l'arresto di Matteo Messina Denaro, "l'Italia ha dimostrato che non c'è bisogno di mettersi d'accordo con la mafia per batterla".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un'intervista a Quarta Repubblica su Rete 4. "Qualcuno vuole dire che non abbiamo magistrati, inquirenti, forze dell'ordine all'altezza di sconfiggere la mafia? È una tesi che non sosterrò mai. Ci sono quelli che stanno facendo complottismo, magari per attaccare il governo, perché l'obiettivo è sempre il tema della politica. Ma ci sono delle materie in cui la politica dovrebbe passare in secondo piano. Oggi una cosa è andata bene e qualcuno lo deve dire".