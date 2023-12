Mes, Matteo Salvini: nostra posizione chiara, no a ratifica

Matteo Salvini boccia nuovamente il Mes.

"Lo hanno detto in tanti, non è uno strumento attuale e non è uno strumento che può servire all'Italia", dice il leader leghista a Radio24. "Fortunatamente le banche italiane sono in salute, quelle tedesche magari un po' meno. Ne parleremo quando si tratterà di decidere, ad oggi non mi sembra che il Mes sia uno strumento utile all'Italia e agli italiani", ha aggiunto, precisando che la "posizione della Lega è sempre stata chiara" sulla contrarietà alla ratifica. "Quindi è un 'no'? Assolutamente, risponde il vicepremier.