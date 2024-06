"Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il Mes e non lo approva". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'uscita dal Consiglio Ecofin a Lussemburgo, a proposito del Meccanismo europeo di stabilità. "Non ci sono molte speranze di ratificarlo. Diciamo a breve non è possibile, a lungo dipende se cambia, se migliora, se cambia natura come abbiamo sempre chiesto", ha aggiunto.