Mes, Conte ritira l'istanza: Lorenzo Fontana scioglie il Giurì d'onore su Giorgia Meloni

Fontana ringrazia Mulè: "Seguito il regolamento"

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, prima delle comunicazioni in Aula sul Giurì d'onore ha incontrato il presidente dell'organismo, Giorgio Mulè, per comunicargli le decisioni assunte a seguito del ritiro dell'istanza da parte di Conte. In tale occasione, Fontana ha ringraziato Mulè per l'accuratezza e la precisione del lavoro svolto e per la perfetta aderenza al regolamento della Camera della procedura seguita per giungere alla relazione finale.