Mes, Conte: "Nessuna contrapposizione tra me e Di Maio"

A Londra per il summit della Nato, Giuseppe Conte smentisce tensioni con Luigi Di Maio a proposito del Mes. "Qualcuno parla di una contrapposizione tra me e Di Maio ma è una ricostruzione non vera e che mi sorprende. Ci sentiamo quotidianamente", dice il premier. Sul meccanismo europeo di stabilità, Conte ribadisce l'intesa con il leader M5s: "Ci siamo confrontati e abbiamo fatto un comunicato congiunto".