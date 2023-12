Mes, Giuseppe Conte: "Fu portato da Berlusconi nel 2011 con Giorgia Meloni ministro"

Conte prosegue quindi accusando Giorgia Meloni di "girare intorno sulla questione centrale. Adesso attribuisci a me la responsabilità di aver apposto delle firme. Tu cosa facevi? Adesso si tratta di ratificare o meno il Mes: a decidere sei tu. Ormai decidi tutto tu, hai introdotto un premierato di fatto. Cantavi 'no Mes, no Mes'. Ora devi decidere" se mantenere le promesse elettorali "oppure al contrario voterai sì alla ratifica così farai parte definitivamente del club di Bruxelles di cui ti senti già orgogliosamente fiera".

Da parte sua, ha ricordato il leader M5s in un video su Facebook, "io il Mes non l`ho attivato nonostante ci fosse la linea pandemica apposita e tutta l`Europa volesse farcelo attivare".

Il tema Superbonus

Conte quindi torna a parlare del Superbonus. E mostrando un faldone con gli atti parlamentari sulla questione, estrae un foglio spiegando che "questo è un ordine del giorno del 29 dicembre 2021 a firma di Rampelli e Mollicone, due autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia. Dal tuo partito chiedevano l'estensione per tutto il 2025 del Superbonus. Quindi, prima di accusare gli altri, vedi in casa tua che cosa avete chiesto per che cosa vi siete battuti. Prima di accusare gli italiani di essere dei ladri, guardatevi in casa, perché non è che quando lo usate voi siete dei signori quando lo usano gli italiani sono tutti truffatori. Non si ragiona cosi', non si fa politica con le bugie".