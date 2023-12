Mes, la Camera boccia la ratifica dell'accordo | Barelli (Fi): il governo regge, Meloni avvisata sull'astensione

In Aula 184 no, 72 sì e 44 astenuti. Forza Italia: "Abbiamo agito con responsabilità". Salvini: "Vinta una battaglia della Lega". L'ira delle opposizioni

Con 72 voti favorevoli, 184 contrari e 44 astenuti, Montecitorio ha dunque respinto il trattato. Contrari alla ratifica sono stati i partiti di maggioranza (tranne Forza Italia e Noi Moderati che si sono astenuti), favorevoli le opposizioni, tranne M5S che ha espresso voto contrario. Il no è arrivato dopo che la Commissione Bilancio aveva votato parere contrario (per volere di Fratelli d'Italia e Lega e l'astensione di Forza Italia).

Barelli (Forza Italia): Tajani ha avvisato Meloni e Salvini sull'astensione Forza Italia sostiene di aver agito responsabilmente con l'astensione, indicando che lo strumento va migliorato e il capogruppo alla Camera Paolo Barelli avverte: "Tajani ha avvisato Meloni e Salvini sull'astensione, il governo regge". E spiega: "Forza Italia da sempre sostiene che il Mes è uno strumento che va migliorato ma che non è in ogni caso un'urgenza del paese. Oggi ci sarebbe piaciuto condividere in Aula il successo che il nostro governo ha ottenuto sostenendo l'accordo tra Parlamento Ue e Consiglio sul nuovo patto sull'immigrazione che prevede finalmente una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati. A Forza Italia sarebbe piaciuto discutere in Aula anche l'altro successo ottenuto dal governo in questi giorni; il nuovo patto di stabilità che contiene molte delle richieste italiane e che permetterà di liberare energie da destinare alla crescita".

Orsini (Fi): "Astensione responsabile" Precisa la posizione di Forza Italia anche Andrea Orsini che in Aula, durante la discussione, chiarisce: "Forza Italia esprime un voto di astensione responsabile su un voto irresponsabile. E da domani ricominceremo a lavorare con serietà e impegno, come sta facendo il ministro Tajani, per i veri temi che riguardano il futuro dell'Europa e dell'Italia".

Salvini: "Vinta una battaglia della Lega" Matteo Salvini commenta così su Facebook il voto in Aula: "Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura".

Leo: "Parlamento sovrano" Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo dice che "il Parlamento è sovrano e noi dobbiamo prendere atto delle decisioni parlamentari".

Conte: "Noi votiamo contro, Meloni ha mentito" Il leader del M5s Giuseppe Conte dichiara che i Cinquestelle "votano contro" sulla ratifica del Mes e spiega: "Meloni ha detto che avevamo fatto passare il Mes con il favore delle tenebre. Ha mentito al Parlamento. Solo oggi decidete sul Mes e ve ne assumente le responsabilità. Noi lo abbiamo rifiutato quando tutti volevano costringere l'Italia. Nel dicembre 2020 abbiamo lavorato financo per migliorare questo strumento, per rendere il Mes un accordo comunitario e non intergovernativo. Oggi avete portato alla chetichella la votazione sul Mes in Aula, ma pensate che gli italiani siano così stupidi? Mascherate i vostri fallimenti e il Mes rimarrà grazie a voi un accordo intergovernativo e non comunitario".