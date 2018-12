Meno fondi ai disabili, Dall'Osso: "Preso in giro da M5s, passo a FI" | Il Movimento: nessuna penale da 100mila €

Il deputato Matteo Dall'Osso passa da M5s a Forza Italia. "Prima mi hanno usato - dice l'ormai ex pentastellato, malato di Sla - poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 stelle. Lascio il gruppo e aderisco a FI. Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male". La decisione dopo il no ad alcune sue proposte a favore dei disabili. Il Movimento: "Nessuna penale da 100mila euro".

"In commissione Bilancio - spiega a Il Giornale - ho chiesto al gruppo M5s di firmare il mio emendamento" che potenziava il fondo per i disabili, "ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa, così ho deciso di proseguire grazie alla sottoscrizione di tutte le opposizioni".



"A seguito del mio intervento e di un accorato appello, l'emendamento è stato accantonato con parere favorevole. Ma nella seduta di martedì 4 - evidenzia il parlamentare - quell'emendamento è stato bocciato. L'ho appreso dal verbale della seduta". Motivo della bocciatura è la "mancanza di coperture economiche. Ma parliamo di 10 milioni di euro per tre anni, considerato che Roma da sola soffre una mancanza di 2 milioni solo per quest'anno a causa di permessi per falsi invalidi", spiega. "Penso che Forza Italia, per i valori di libertà e solidarietà che promuove e l'attenzione verso le categorie più deboli quali i bambini orfani, possa garantire l'attenzione verso i disabili", conclude Dall'Osso.



D'Uva: "Deluso da Dall'Osso ma nessuno ha chiesto penale" - "Sono molto deluso dalla decisione di Matteo Dall'Osso: abbiamo lottato insieme per 5 anni e oggi me lo ritrovo con FI. Più che una questione politica è un problema umano, siamo scossi per l'affetto che nutriamo per lui". Lo dice il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva. Quanto alla penale da 100mila euro prevista dallo statuto M5s per chi cambia casacca commenta: "Nessuno l'ha chiesta di noi. E' la prima volta che accade: ma il tema non è questo, è perdere un collega".