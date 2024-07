Giorgia Meloni ha parlato poi di "quello che abbiamo visto quando al governo c'era la sinistra. Abbiamo visto gente che perdeva le elezioni e arrivava al governo e alla fine ti diceva se potevi o non potevi uscire di casa. Quello è assolutismo dei poteri ed è il problema che la sinistra ha con questa riforma, che non modifica i poteri del presidente del Consiglio, modifichiamo i poteri dei cittadini che scelgono il presidente del Consiglio. È l'unico potere che si rafforza. Il problema per la sinistra è che se decidono i cittadini non possono più governare quando perdono le elezioni. Per loro il rischio non è avere l'uomo solo al comando, ma non avere più un sistema in cui c'è il Pd solo al comando. È un problema della sinistra e non degli italiani".