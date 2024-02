Meloni alla stampa estera: "All'Italia serve stabilità | Ho perso le elezioni in Sardegna, non è la giornata migliore..."

"Mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna, sto pure facendo la Quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol.

Per cui non è la giornata migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell'allegria. E' andata così". Lo ha detto sorridendo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'incontro con i corrispondenti della stampa estera, a Roma. "Il tempo - ha sottolineato - è quello che è mancato ai governi italiani: a questa nazione serve stabilità, per dare priorità agli investimenti, avere una strategia, governare i poteri economici".