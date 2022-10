Meloni: soluzione non è il reddito di cittadinanza, ma il lavoro

Secondo Giorgia Meloni, "c'è un tema di povertà dilagante da non ignorare.

Vogliamo mantenere e aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti non in condizioni di lavorare ma, per gli altri, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro". Lo ha detto la premier nel corso dell'intervento per chiedere la fiducia al suo governo alla Camera. "Per come è stato pensato e realizzato, il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia", ha precisato.